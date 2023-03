EZB Oberster Bankenaufseher warnt vor Verwässerung der Basel-Regeln

Andrea Enria ruft die Europäischen Geldhäuser zu erhöhter Wachsamkeit auf. Der Bankenaufseher mahnt, die internationalen Kapitalvorschriften möglichst vollständig umzusetzen.

Der EZB-Chefbankenaufseher warnt die Geldhäuser der EU. (Foto: Reuters) Andrea Enria

Brüssel Der oberste Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) fordert eine schärfere Regulierung für die europäischen Banken. Die Politik sollte die Abweichungen von den internationalen Basel-Standards möglichst minimieren, sagte Andrea Enria am Dienstag bei einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments.

Derzeit verhandeln EU-Kommission, Mitgliedstaaten und Europaparlament über die Umsetzung der Basel-Vorgaben in Europa. Dabei geht es um schärfere Eigenkapitalvorschriften, die ab 2025 gelten sollen.

Die Abgeordneten und die nationalen Regierungen wollen jedoch zahlreiche Ausnahmen für bestimmte Banken oder Geschäftsbereiche beschließen. Zudem sollen lange Übergangsfristen gelten, damit die Institute sich auf die neuen Vorgaben einstellen können.

Nach der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA und der Notrettung der Credit Suisse rückt die europäische Bankenreform wieder in den Fokus. Enria sagte, nicht nur in den USA, auch in Europa habe man sich hier und da entschieden, von den internationalen Standards abzuweichen.