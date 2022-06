 Fintech: Upvest sammelt 42 Millionen Dollar ein - B2B-Fintechs bei Investoren weiter gefragt

Fintechs geraten im aktuellen Marktumfeld unter Druck. Doch in einem Segment hält der Boom im Wagniskapitalgeschäft weiter an.

Gründer und CEO von Upvest (Quelle: Upvest) Martin Kassing

Frankfurt Auf den großen Hype folgt die große Ernüchterung: In den vergangenen Monaten drückten Kursverluste bei Tech-Aktien auf die Stimmung. Diesen Wandel spüren auch auch Finanz-Start-ups (Fintechs). Nachdem sie sich 2021 ihre Investoren noch aussuchen konnten, sind die Geldgeber mittlerweile vorsichtiger geworden.

Doch in einem Segment scheint der Boom im Wagniskapitalgeschäft weiter anzuhalten: Bei B2B-Fintechs, die einen Fokus auf Geschäftskunden (Business-to-Business) - oftmals andere Fintechs - haben.

So sammelte das Berliner Fintech Upvest in einer Finanzierungsrunde 42 Millionen Dollar (etwa 40 Millionen Euro) ein, wie das Handelsblatt vorab erfuhr. Damit steigert das Unternehmen seine Bewertung im Vergleich zur letzten Finanzierungsrunde von vor etwa einem Jahr um mehr als das Fünffache auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Konkrete Zahlen will Upvest nicht bekannt geben.

Die Finanzierungsrunde wird vom US-Risikokapitalgeber Bessemer Venture Partners angeführt. Auch Earlybird aus Berlin und der Amsterdamer Risikokapitalgeber ABN Amro Ventures zählen zu den Investoren.

