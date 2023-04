Fondsmanager Liontrust will Schweizer Fondshaus GAM übernehmen

Liontrust Asset Management zählt zu den Interessenten für das Fondshaus GAM. Ob es zu einem formellen Angebot kommt, ist aber unklar.

Zürich Der britische Fondsmanager Liontrust Asset Management hat Übernahmeverhandlungen mit dem krisengeplagten Schweizer Fondshauses GAM bestätigt. „Der Verwaltungsrat von Liontrust Asset Management Plc nimmt die jüngsten Pressespekulationen zur Kenntnis und bestätigt, dass er sich in Gesprächen mit der GAM Holding AG über eine geplante Übernahme des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von GAM durch Liontrust befindet“, erklärte das Unternehmen am Dienstag in einer Pflichtmitteilung.

Zuvor hatte der Sender Sky News berichtet, dass Liontrust zu einer Reihe von Interessenten gehöre, die ein Übernahmeangebot für GAM in Erwägung ziehen. Details nannte Liontrust nicht. Es bestehe keine Gewissheit, dass es zu einem formellen Angebot kommen werde, hieß es.

GAM kämpft seit längerem mit dem Abfluss von Kundengeldern. Ende Januar hatte die Gesellschaft für 2022 einen Verlust von 309,9 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Zudem wurde die Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf den 25. April verschoben, um mehr Zeit für eine Strategieüberprüfung zu haben, deren Ergebnis am selben Tag vorgelegt werden soll. An der Börse sorgte die Ankündigung von Liontrust für Schub: Die GAM-Aktien schnellten 15 Prozent hoch. An der Börse ist der das Unternehmen rund 100 Millionen Franken wert.