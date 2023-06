Franken-Kredite Commerzbank fürchtet nach EuGH-Urteil weitere Belastungen in Polen

Im Streit um umstrittene Franken-Kredite urteilt der EuGH zugunsten polnischer Kreditnehmer. Der M-Bank und anderen Instituten drohen nun weitere Probleme.

Die Geschäfte mit Schweizer Franken in Polen dürften für Deutschlands zweitgrößte Privatbank noch teurer werden. (Foto: imago images/Ralph Peters) Commerzbank-Zentrale in Frankfurt

Frankfurt Die Commerzbank stellt sich auf neue Belastungen bei ihrer polnischen Tochter M-Bank ein. Grund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), das polnischen Bankkunden im Streit um umstrittene Frankenkredite den Rücken gestärkt hat.

Wird ein Darlehensvertrag über eine Hypothek wegen missbräuchlicher Klauseln für nichtig erklärt, können die Betroffenen laut EuGH unter bestimmten Umständen Entschädigung von der Bank verlangen. Das Urteil werde „zu weiteren Belastungen für den polnischen Bankensektor führen“, sagte Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp am Donnerstag bei einer Analystenkonferenz in Paris.

Aufgrund niedriger Zinsen in der Schweiz hatten viele Polen einst Franken-Kredite aufgenommen, um ihr Haus zu finanzieren. Dann verlor die Landeswährung Zloty gegenüber dem Franken stark an Wert, wodurch die Belastungen für die Kreditnehmer stiegen. In vielen Fällen übersteigt das Volumen der Hypothek inzwischen den Wert der Immobilie.