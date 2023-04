Fusionen und Übernahmen Börsenmantel 468 Spac übernimmt Kochboxversender Marley Spoon

Nach langer Flaute gibt es wieder einen Deal mit einem sogenannten Spac. Nach der Fusion ist die Notierung in Frankfurt geplant.

Der Kochboxversender Marley Spoon aus Berlin liefert Schritt-für-Schritt-Rezepte und vorportionierte saisonale Zutaten. (Foto: IMAGO/Westend61) Kochboxen

Frankfurt. Der bisher am Boden liegende Markt für Börsenmäntel sendet ein Lebenszeichen. Der Börsenmantel 468 SPAC II SE von Alexander Kudlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leibert fusioniert mit der Marley Spoon SE und wird eine Mehrheitsbeteiligung an dem Kochboxversender erwerben.

Der Käufer beabsichtigt nach eigenen Angaben, Marley Spoon frisches Kapital zur Verfügung zu stellen und die Börsennotierung von der ASX-Börse in Sydney an die Frankfurter Wertpapierbörse zu ändern. Im Rahmen der Transaktion und zusätzlich zu den finanziellen Mitteln, die 468 SPAC II bei Abschluss der Unternehmenszusammenschlusses bereitstellen wird, erhält Marley Spoon bereits vor Abschluss der Fusion bis zu 35 Millionen Euro frisches Kapital. Dieses soll zukünftiges Wachstum ermöglichen und die Bilanz des Unternehmens stärken, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag.