Geldautomatensprengungen Bundesinnenministerium sieht „erste Fortschritte“ beim Schutz von Geldautomaten

Fast 500 Sprengangriffe gab es im vergangenen Jahr – ein neuer Höchststand. 2023 geht die Zahl der Attacken in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zurück.

Bei der Sprengung dieses Geldautomaten im März in Hannover wurden Teilen der Deutsche-Bank-Filiale erheblich beschädigt. (Foto: IMAGO/Bernd Günther) Geldautomat gesprengt

Frankfurt Das Bundesinnenministerium sieht „erste Fortschritte“ im Bemühen der deutschen Banken, ihre Geldautomaten besser gegen Sprengangriffe zu schützen. „Wir erwarten jedoch weiterhin sehr substanzielle Anstrengungen der Geldautomatenbetreiber, um diese zu sichern“, sagte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage.

Im vergangenen Jahr war die Zahl der Geldautomatensprengungen nach oben geschnellt. Es wurden 469 Sprengangriffe registriert, 27 Prozent mehr als 2021. Allerdings passierte es nicht bei allen Attacken, dass die Geldautomaten tatsächlich explodierten.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Zahl der Attacken etwas zurückgeht. In Nordrhein-Westfalen gab es seit Jahresbeginn 86 versuchte und vollendete Sprengungen, 13 Prozent weniger als im selben Zeitraum 2022, so das Landeskriminalamt. In Niedersachsen waren es mit 19 Angriffen nur etwa halb so viele wie im Vorjahr. In Rheinland-Pfalz stieg die Zahl dagegen von 23 auf 26.