Großbank Credit Suisse steigt bei Allfunds aus und erlöst 334 Millionen Euro

Die Schweizer Großbank verkauft ihre Anteile an dem spanischen Technologieunternehmen Allfunds. Nun geht der Blick in die wichtige neue Woche.

Die Großbank will Ende des Monats eine neue Strategie vorstellen. (Foto: Bloomberg) Credit Suisse

London Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse hat mit dem Verkauf ihrer Beteiligung an der Fondsvertriebsplattform Allfunds 334 Millionen Euro erlöst. Die Credit Suisse platzierte 53,9 Millionen Allfunds-Aktien - entsprechend einem Anteil von 8,6 Prozent - zu 6,20 Euro pro Stück, wie eine mit der Transaktion betraute Bank am Freitag mitteilte.

Die Credit Suisse will kommenden Donnerstag eine neue Strategie vorstellen. Nach einer ganzen Reihe von Fehlschlägen will das rote Zahlen schreibende Institut die Risiken zurückfahren. Doch der Umbau dürfte viel Geld kosten. Analysten gehen davon aus, dass Credit Suisse das Investmentbanking weiter eindampfen wird. Um die Bilanz aufzupolstern, könnte die Bank Teilbereiche verkaufen und möglicherweise auch die Aktionäre erneut anzapfen, so die Experten.

Die zweitgrößte Bank der Schweiz braucht Milliarden und eine neue Strategie – drei Optionen liegen nahe

