Investorentag „Neue Ära“: Deutsche Börse erwartet dank Zinswende stärkeres Wachstum

Der hessische Börsenbetreiber profitiert von steigenden Zinsen und höheren Ausschlägen an den Märkten – und deutet einen Deal bei der Tochter Clearstream an.

Der Vorstandschef der Deutschen Börse erwartet wegen des Rückenwinds von den Märkten stärkeres Wachstum. (Foto: Reuters) Theodor Weimer

Frankfurt Bei der Deutschen Börse steigt angesichts der Zinswende und hoher Ausschläge an den Märkten die Zuversicht. Das Unternehmen erwarte 2022 und darüber hinaus nun ein durchschnittliches jährliches Erlöswachstum von mehr als zehn Prozent statt wie bisher von rund zehn Prozent, erklärte Vorstandschef Theodor Weimer am Mittwoch.

„Nach mehr als einer Dekade mit historisch niedrigen Zinsen und einer niedrigen Volatilität in den meisten Assetklassen hat sich das Umfeld fundamental geändert“, sagte Weimer bei einem Investorentag in der Konzernzentrale in Eschborn bei Frankfurt. Die Inflation sei stark angezogen, was auch zu steigenden Leitzinsen führe. Zudem gebe es eine höhere Volatilität an den Märkten, die wohl noch einige Zeit anhalten werde.

„Wegen des veränderten makroökonomischen Umfelds erwarten wir, dass wir ab diesem Jahr von länger anhaltendem zyklischem Rückenwind profitieren werden.“ Es sei schwer vorherzusagen, wie lange diese „neue Ära“ anhalte, sagte Weimer. „Aber typischerweise dauert ein kompletter Zinszyklus mindestens fünf Jahre.“