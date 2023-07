Mitgliedskarten und Kreditkarten von Lufthansa Miles & More

Ab Mitte 2025 steht hinter Kreditkarten von Miles & More nicht mehr die DKB, sondern die Deutsche Bank.

Frankfurt Die wohl bekannteste Kreditkarte mit Bonus-Funktion in Deutschland, die Lufthansa Miles & More Credit Card, wechselt ihre Bank. Ab Mitte 2025 wird die Deutsche Bank die Bezahlkarten für das Vielfliegerprogramm der Lufthansa ausgeben. Das Institut hatte sich bei einer weltweiten Ausschreibung durchsetzen können. Damit beendet Miles & More die langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Kreditbank (DKB).

Die Deutsche Bank sichert sich damit ein wichtiges Mandat im Zahlungsverkehr, den das Institut ausbauen will. „Die Partnerschaft mit Miles & More ist ein Meilenstein für unsere Strategie im Transaktionsgeschäft, weil es das größte, attraktivste und erfolgreichste Co-Brand-Portfolio in Europa ist“, sagte Ole Matthiessen, Leiter Cash Management bei der Deutschen Bank, dem Handelsblatt.

Beim Co-Branding geben Banken gemeinsam mit einem Partnerunternehmen unter dessen Marke eine Kreditkarte aus. Die Karte trägt den Namen des Partners – etwa Miles & More.

Doch dahinter stehen der Kreditkartenanbieter, in dem Fall Mastercard, und eine klassische Bank. „Die Miles & More-Kreditkarte wird ein wichtiger Bestandteil im Produktbereich unseres Privatkundengeschäfts werden“, betont Deutschbanker Matthiessen.

Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Deal:

Wie attraktiv ist das Miles & More-Mandat?

Das Kreditkarten-Portfolio des Vielfliegerprogramms Miles & More gilt als attraktives Mandat im deutschen Kartenmarkt: Wer sich die Gebühren für eine Miles & More-Kreditkarte leisten kann und will, verdient in der Regel überdurchschnittlich, hat also eine gute Kreditwürdigkeit.

Weil Karteninhaber mit jedem Zahlvorgang Meilen sammeln, nutzen sie die Karten intensiver als das Kreditkartenkunden im Durchschnitt tun. „Kunden, die die Kreditkarte nutzen, setzen sie bis zu fünf Mal so oft ein wie andere Kreditkartennutzer“, sagt Johann-Philipp Bruns, Geschäftsführer der Miles & More GmbH.

Wie viele Kreditkarten nun 2025 von der DKB zur Deutschen Bank wandern werden, wollen die Beteiligten nicht verraten. Die Deutsche Bank sagt nur, dass die Zahl der von ihr ausgegebenen Karten – die sie nicht verraten will – durch die Vereinbarung um 25 Prozent wachsen würde. Wie hoch die Kreditkartenumsätze der Miles & More-Kunden sind, lässt der Geschäftsbericht der DKB erahnen: Im vergangenen Jahr standen die Co-Branding-Kreditkarten für 13 Milliarden Euro Umsatz.

Da Miles & More Branchenkreisen zufolge für den Löwenanteil dieser Summe stehen soll, kann die Deutsche Bank wohl mit einem zusätzlichen Transaktionsvolumen im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich rechnen. Der Kartenumsatz bei der Deutschen Bank dürfte sich durch den Deal mehr als verdoppeln, sagte eine mit dem Sachverhalt vertraute Person.

Wie steht der Markt für Kreditkarten mit Bonusfunktion da?

Insgesamt steht der Co-Branding-Markt für Kreditkarten seit Längerem unter Druck. So wurden 2015 die sogenannten Interchange-Gebühren bei 0,3 Prozent des Kartenumsatzes gedeckelt. Davor lagen die Gebühren, die ein Verkäufer bei einem Bezahlvorgang an die, die Karten ausgebende Bank zahlen muss, bei gut einem Prozent. Diese Deckelung hat die Marge für die Kreditkarten-Bank, aus der diese ja auch noch den Bonus für den Kartennutzer zahlen muss, stark beschnitten.

Die Deckelung gilt aber nur für privat genutzte Kreditkarten. Für Unternehmenskreditkarten gelten höhere Gebühren. Da es im Miles & More-Portfolio einen nennenswerten Anteil an kommerziellen Karten geben soll, sind die durchschnittlichen Gebühren hier im Durchschnitt etwas höher.

Zudem wächst der Kreditkartenmarkt in Deutschland nicht mehr. Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge ist die Zahl der in Deutschland ausgegebenen Kreditkarten 2021 um rund fünf Prozent auf 38,4 Millionen Kreditkarten gesunken. Dabei greifen die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Bezahlen ohnehin seltener auf Kreditkarten zurück als in vielen anderen Ländern.

Zuletzt hatten sich deshalb einige Banken aus dem Markt zurückgezogen. Das gilt etwa für die Landesbank Berlin (LBB), einst Marktführerin im Co-Branding-Markt, die bislang die ADAC- und Amazon-Kreditkarten betreute. Sie kündigte 2021 die Abwicklung dieses Geschäftszweigs an. Das Mandat für die ADAC-Kreditkarten hat die Solarisbank übernommen. Amazon hat für seine Kreditkarten bislang keinen neuen Bankpartner gefunden. Auch Commerzbank und Deutsche Bahn beendeten im vergangenen Jahr ihre Kreditkarten-Kooperation und kündigten zahlreiche Tui-Kreditkarten.

Experten rechnen wegen dieser Trends schon seit Längerem damit, dass sich der Co-Branding-Markt nur noch für wenige große Banken lohnt, die sehr viele Kreditkarten ausgeben und Transaktionen abwickeln und die deshalb mit den schrumpfenden Margen leben können. Die Deutsche Bank, die zusammen mit der Postbank 19 Millionen Kunden betreut, gibt relativ viele Kreditkarten aus und dürfte deshalb zu diesem Kreis gehören.

Was verspricht sich die Deutsche Bank von dem Mandat?

Trotz aller Widrigkeiten im Co-Branding-Markt allgemein verdient die Deutsche Bank mit dem Mandat Geld, auch ohne all die Wachstumschancen, die die Beteiligten sich zusätzlich erhoffen. So ist es in Branchenkreisen zu hören. Darüber hinaus bietet der Deal für das Geldhaus noch weitere Chancen.

Das Geldhaus will im Zahlungsverkehr wachsen. Das Miles & More-Mandat gilt als Signal für die großen Ambitionen der Bank in diesem Geschäftsfeld. (Foto: imago images/Future Image) Filiale der Deutschen Bank in Frankfurt

Zum einen werden die Inhaber der Miles & More-Kreditkarte ab Mitte 2025 offiziell Kunden der Deutschen Bank. Das bedeutet, das Institut kann diese Menschen offiziell kontaktieren und ihnen Angebote jenseits der Kreditkarte unterbreiten.

Zum anderen geht von der Partnerschaft ein Signal mit Blick auf weitere Mandate zur Ausgabe von Kreditkarten („Issuing“) aus. „Das Miles & More-Portfolio ist aufgrund seiner Größe sehr attraktiv und wir sehen innerhalb dieser Kooperation noch viele Wachstumsmöglichkeiten über den aktuellen Umfang hinaus“, sagt Deutschbanker Matthiessen. „Aber natürlich ist der Co-Branding-Bereich ein wichtiger Anker, über den sich das Issuing-Geschäft mittelfristig weiter ausbauen lässt, gerade auch mit internationaler Ausrichtung.“

Der „macht sichtbar, dass es uns ernst damit ist, in diesem Bereich zu wachsen. Das wird uns auch in anderen Branchen oder Regionen helfen, solche Partnerschaften einzugehen und damit unsere Investitionen zu skalieren“, so Matthiessen.

Was erhofft sich Miles & More vom Partnertausch?

Das Treueprogramm der Lufthansa will sich weiterentwickeln und nicht mehr allein auf Kreditkarten setzen. „Wir wollen mit der neuen Partnerschaft auch stärker neue Zielgruppen erschließen und das Produkt der Miles & More-Kreditkarte auf der digitalen Ebene weiterentwickeln“, sagt Geschäftsführer Bruns. Die Deutsche Bank biete da mit ihren 19 Millionen Privatkunden „ein riesiges Potenzial“.

Nicht alle Miles & More-Teilnehmer sind Vielflieger. Das Lufthansa-Bonusprogramm hat in den vergangenen Jahren daher sein Angebot zum Sammeln und Einlösen von Meilen in vielen Bereichen ausgebaut. Die Kreditkarten lohnen sich wegen der Jahresgebühren allerdings nur für Vielflieger. Ein Zahlungsverkehrsexperte, der ungenannt bleiben möchte, ergänzt, dass auch nicht unbedingt jeder Nicht-Vielflieger die nötige Finanzkraft hätte, um als Kreditkartenkunde akzeptiert zu werden.

Aus Sicht von Miles & More-Geschäftsführer Bruns muss die Kreditkarte nicht die einzige Zahlungsoption bleiben. „Wir denken auch grundsätzlich darüber nach, ob und wie wir die Bezahlfunktion bei Miles & More weiterentwickeln wollen. Wir suchen auch den Zugang zu Kunden, die keine Kreditkarten nutzen“, sagt er. Was ihm genau vorschwebt, lässt er offen. „Es gibt da viele mögliche digitale Produkte im Zahlungsverkehr.“

Auch Mastercard, der dritte Partner im Bunde, zeigt sich offen für Neues. „Natürlich müssen wir auf die technologischen Entwicklungen im Zahlungsbereich reagieren“, sagt Deutschlandchef Peter Robejsek. Mastercard arbeite ständig an seinen Services. „Technologien und Trends wie Blockchain, das Metaverse oder generative Künstliche Intelligenz eröffnen uns dabei ganz neue Perspektiven.“

