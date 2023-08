Krypto Gründer der insolventen Kryptobank Celsius wird wegen Betrug angeklagt

Eine Richterin sieht ausreichende Nachweise, dass Celsius-Gründer Alex Mashinsky Investoren betrogen hat. Die Kryptobank Celsius war vergangenes Jahr in Schieflage geraten.

Der Gründer der Kryptobank Celsius muss sich der Justiz stellen. (Foto: Reuters) Alex Mashinsky

New York Alex Mashinsky, Gründer und ehemaliger Chef der insolventen Kryptobank Celsius Network, muss sich einer Klage der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft stellen, die ihm zivilrechtlichen Betrug vorwirft. Dies entschied eine Richterin in Manhattan am Freitag.

Richterin Margaret Chan sagte, die Generalstaatsanwaltschaft habe ausreichend nachgewiesen, dass Mashinsky Investoren betrogen habe, indem er Celsius als sichere Alternative zu Banken angepriesen habe. Er habe jedoch Risiken verschwiegen, darunter Hunderte von Millionen Dollar an Investitionsverlusten. Die Anwälte von Mashinsky reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Celsius war nach den Kursturbulenzen um die Kryptowährung TerraUSD in Schieflage geraten. Bei den meisten Gläubigern von Celsius handelte es sich um Kunden, deren Einlagen Celsius nicht auszahlen konnte.

Mehr: Kurse steigen bis zu 95 Prozent – Altcoins feiern Comeback