Personalie Deutsche-Bank-CFO von Moltke könnte Aufsichtsratschef bei der DWS werden

Frankfurt Die Deutsche Bank AG erwägt informierten Kreisen zufolge, Finanzchef James von Moltke zum Aufsichtsratsvorsitzenden ihres Fondsmanagers DWS zu nominieren. Die Position wird durch den baldigen Abgang von Karl von Rohr vakant.

Eine endgültige Entscheidung zu der Personalie wurde noch nicht getroffen und die Ankündigung steht nicht unmittelbar bevor, wie zu hören ist. Die DWS teilte letzte Woche mit, die Suche könne mehrere Monate dauern. Vertreter der Deutschen Bank und der DWS lehnten eine Stellungnahme ab.

Eine Ernennung zum Aufsichtsratsvorsitzenden würde von Moltkes Rolle in der Deutschen Bank weiter aufwerten, nachdem er durch seine Beförderung zum stellvertretenden Vorstandschef im vergangenen Jahr bereits zur Nummer Zwei nach Bankchef Christian Sewing aufgestiegen war. Der Finanzchef war ein wichtiger Verbündeter von Sewing bei der Sanierung des Kreditinstituts in den letzten Jahren und ein wichtiger Ansprechpartner für Investoren.

Von Rohr verlässt Ende Oktober den Vorstand der Deutschen Bank und damit auch den DWS-Aufsichtsrat. Die Deutsche Bank erwägt, diese Gelegenheit zu nutzen, um den Vorstand zu verkleinern und einige Verantwortlichkeiten zu verlagern, wie Bloomberg berichtet hat.

Um Vorsitzender zu werden, müsste von Moltke zunächst in den Aufsichtsrat der DWS gewählt werden, was auf der Hauptversammlung am 15. Juni geschehen könnte. Er ist bereits Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses der DWS, eines Gremiums, das zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand angesiedelt ist.

