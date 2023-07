Quartalszahlen Deutsche Bank macht weniger Gewinn – teure Rechtsrisiken belasten

Das größte deutsche Kreditinstitut schlägt sich besser als von Analysten erwartet – obwohl Einmalbelastungen für Rechtsrisiken und Restrukturierungen das Ergebnis bremsen.

Das Geldhaus hat ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 450 Millionen Euro angekündigt. (Foto: dpa) Deutsche Bank in Frankfurt

Frankfurt Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal besser verdient als gedacht. Die Erträge des Instituts stiegen um elf Prozent auf 7,4 Milliarden Euro. Der Vorsteuergewinn fiel mit 1,4 Milliarden Euro allerdings um neun Prozent geringer aus als im Vorjahr.

Das lag vor allem an einmaligen Kosten für Rechtsfälle und Restrukturierungen in Höhe von 655 Millionen Euro, wie Vorstandschef Christian Sewing in einer Botschaft an die Beschäftigten mitteilte.

Die Bank räumte ein, dass die Kosten für Rechtsstreitigkeiten höher als erwartet ausgefallen sind. Diese Aufwendungen trugen zu einem deutlichen Kostenanstieg bei. Ohne diese Belastungen wäre der Vorsteuergewinn um 25 Prozent gestiegen, sagte der Vorstandschef.

Dennoch übertraf die Bank damit die Prognosen der Analysten, die dem Geldhaus nur Erträge in Höhe von 7,1 Milliarden Euro und einen Vorsteuergewinn von 1,2 Milliarden Euro zugetraut hatten. Die Aktie verlor im frühen Handel dennoch mehr als 1,5 Prozent.