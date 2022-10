Quartalszahlen Geldmarktfonds retten Absatzbilanz der DWS – Gewinn sinkt aber

Die Tochter der Deutschen Bank steht wegen Greenwashing-Vorwürfen in der Kritik.

Frankfurt Die DWS hat trotz der turbulenten Börsenphase im dritten Quartal Zuflüsse von 7,7 Milliarden Euro verbuchet und ihren Ertrag vor allem dank höherer Managementgebühren gesteigert. Allerdings rettete die Absatzbilanz der Deutsche-Bank-Fondstochter Zuflüsse in die niedrigmargigen Geldmarktfonds von 17,3 Milliarden Euro. Ohne diese zogen Anleger in den drei Monaten bis Ende September netto 9,8 Milliarden Euro Kapital ab.

Die Erträge legten gegenüber dem Vorjahresquartal um vier Prozent zu, auf 689 Millionen Euro. Der bereinigte Vorsteuergewinn ist aber wegen deutlich gestiegener Kosten im Vorjahresvergleich um sieben Prozent gesunken, auf 252 Millionen Euro. Der Netto-Gewinn sackte gegenüber dem dritten Quartal 2021 sogar um gut 19 Prozent auf 147 Millionen Euro.

DWS-Chef Stefan Hoops erklärte, dass sein Haus „in einem für die Vermögensverwaltungsbranche zunehmend schwierigen Umfeld ein solides Ergebnis abgeliefert“ habe. Er hält die DWS für „hervorragend gerüstet“, um sich an das neue Marktumfeld anzupassen.

Zu den Kapitalabflüssen fernab der Geldmarktprodukte sei es gekommen, weil Anleger im Umfeld hoher Inflationsraten, steigender Zinssätze und Rezessionserwartungen in ihren Depots Risiken abbauten. Vor allem aus aktiv, also von Fondsmanagerhand gesteuerten Anleihefonds, aber auch aus Indexfonds (ETFs) floss Kapital ab. Aus den margenträchtigen aktiven Fonds zogen Anleger unter dem Strich sieben Milliarden Euro ab. Die DWS betont gute Nachfrage nach alternativen Anlagen wie Immobilien und gemischten Fonds.

In diesem Jahr haben Investoren beim größten deutschen Anbieter für private Fondsanleger damit netto 18,3 Milliarden Euro zurückgezogen. Ohne Geldmarktprodukte waren es knapp zehn Milliarden Euro. Das gemanagte Vermögen bleibt gegenüber dem Vorjahresquartal konstant bei 833 Milliarden Euro. Geholfen haben der DWS hier vor allem Währungsgewinne durch Anlagen in US-Dollar.

In den ersten neun Monaten kletterten die bereinigten Kosten im Jahresvergleich um acht Prozent auf 1,245 Milliarden Euro.

Die Gewinne stiegen in den ersten neun Monaten um sieben Prozent auf 2,05 Milliarden Euro. Dazu trugen der DWS zufolge vor allem höhere Managementgebühren bei, auch Performancegebühren. Der bereinigte Vorsteuergewinn kletterte gegenüber dem Vorjahresvergleich 2022 bis Ende September um fünf Prozent auf 804 Millionen Euro.

Dank der höheren Erträge habe die DWS ihren höchsten bereinigten Vorsteuergewinn in den ersten neun Monaten eines Jahres erzielt, betonte Finanzvorständin Claire Peel. Der Nettogewinn sank indes in den ersten drei Quartalen 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 488 Millionen Euro.

DWS hält an ihrem Wachstumszielen fest

Die bereinigten und andere Kosten stiegen der DWS zufolge im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,1 Prozent, auf 437 Millionen Euro. Vor allem höhere Aufwendungen bezogen auf künftige Performancegebühren bei alternativen Anlagen sind demnach dafür verantwortlich.

In den ersten neun Monaten kletterten die bereinigten Kosten im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 1,245 Milliarden Euro. Das stehe im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Hauses, betonte die DWS. Vor allem Sach- und Marketingausgaben, aber auch höhere Personalkosten wegen der gestiegenen Mitarbeiterzahl auf aktuell rund 3600 Beschäftigte stünden dahinter.

Die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (Kosten-Ertrags-Verhältnis) stieg im dritten Quartal 2022 folglich um 4,3 Prozentpunkte auf 63,5 Prozent. Zum Ausblick teilte die DWS mit, an den Wachstumszielen aus dem Jahr 2021 festzuhalten. Mittelfristig will das Haus ein jährliches Nettomittelwachstum von mehr als vier Prozent und eine nachhaltige bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation von 60 Prozent erreichen.

Die aktuelle Aufwand-Ertrags-Relation für die ersten neun Monate von 60,8 Prozent sieht Peel „auf einem guten Niveau“ und im Einklang mit der Prognose der DWS von etwa 60 Prozent für 2022. Regional will sich Hoops wie schon sein Vorgänger Asoka Wöhrmann auf Asien konzentrieren.

Neue Greenwashing-Vorwürfe

Mit dem Thema Nachhaltigkeit und Vorwürfen von übertrieben „grün dargestellten“ Anlagestrategien steht die DWS weiter in der Kritik. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg die Fondsgesellschaft verklagt, wegen angeblich irreführender Werbung in einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Aktienfonds.

Die Umweltschützer Greenpeace, Urgewald und Reclaim Finance werfen großen Vermögensverwaltern vor, Milliardensummen in Unternehmen zu investieren, die den Abbau von Kohle, Erdgas und Öl noch weiter ausbauen wollen.

Die vier deutschen Vermögensverwalter DWS, Union Investment, AGI und Deka haben zusammen 13 Milliarden Euro in derlei Firmen investiert, hat eine Untersuchung der drei Organisationen ergeben. Mit einem Volumen von 7,8 Milliarden Euro ist das Engagement der Deutsche-Bank-Tochter DWS demnach mit Abstand am größten.

Er wurde nach den Greenwashing-Vorwürfen entlassen. (Foto: Reuters) Asoka Wöhrmann

Zudem gebe es in den Anlagerichtlinien der DWS keine „allgemeingültigen Auflagen“ für Beschränkungen in Kohleinvestitionen. Greenpeace hat zudem eine Untersuchung veröffentlicht, nach der die Investments der DWS zu einer zu hohen Erwärmung des Weltklimas gemessen an den Zielen des Pariser Weltklimaabkommens von maximal zwei Grad beitrage. Die DWS weist die Vorwürfe zurück.

Der neue Chef Hoops bemüht sich, die Unruhe um das Thema Greenwashing hinter sich zu lassen. Hoops folgte Anfang Juni auf Asoka Wöhrmann, der in Greenwashing-Vorwürfe der früheren Nachhaltigkeitschefin der DWS, Desiree Fixler, verstrickt gewesen war. Sie hatte ihrem Ex-Arbeitgeber vorgeworfen, bei der Darstellung des eigenen Nachhaltigkeitsengagements zu übertreiben.

Gegen ihre Kündigung hatte sie vor dem Arbeitsgericht Frankfurt geklagt und verloren. Ob sich die DWS „grüner“ gegeben hat, als sie ist, prüfen mittlerweile die US-Börsenaufsicht SEC, das US-Justizministerium sowie deutsche Behörden. Die DWS hat diese Vorwürfe stets zurückgewiesen und betont, dass ihre internen Untersuchungen dazu abgeschlossen seien.

Die DWS hat indes in einer internen Mitteilung angekündigt, dass sie ihre Zuständigkeit für Nachhaltigkeit in der Führungsebene breiter aufstellen will. Dazu gehört eine neue Prüfinstanz unter Finanzvorständin Peel.

