Die Gesamtlage der Wirtschaft sieht trübe aus. Die kommenden Tage werden zeigen, wie viel die Unternehmen in diesem schwierigen Umfeld noch verdienen können.

Die Co-Teamleiterin Geldanlage im Finanzressort des Handelsblatts erklärt, warum die Erwartungen der Analysten an die Quartalsgewinne derzeit ziemlich pessimistisch sind. Anke Rezmer

Frankfurt Die Berichtssaison für das dritte Quartal läuft jetzt mit vollem Schwung. Nicht weniger als rund 180 Zwischenberichte von Unternehmen aus dem europäischen Aktienindex Stoxx 600 stehen in dieser Woche auf dem Programm. Die Finanzbranche ist mit Deutscher Bank, UBS, HSBC und Credit Suisse prominent vertreten.

Wichtig sind aber auch Konzerne wie Unilever, Royal Unibrew und Carrefour, deren Berichte Einblicke in die Gemütslage der europäischen Konsumenten geben dürften. Bei den Chemieriesen Linde und BASF schauen Anleger vor allem auf die gestiegenen Energiepreise.

Wird sich aus den gesammelten Unternehmenszahlen eine Richtung für die Märkte ablesen lassen? Einfach ist die Lage an den Börsen nie, aber in diesen Tagen ist sie besonders komplex. Angesichts der grassierenden Rezessionsangst sind die Erwartungen der Analysten an die Quartalsgewinne ziemlich pessimistisch.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen