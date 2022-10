Klimaschutz Deutsche Bank führt Klimaziele für vier Branchen ein

Das Institut setzt sich im Kreditgeschäft eine Klima-Messlatte für Firmen aus dem Bereich Öl und Gas, Energie, Automobil und Stahl. Es geht vor allem um relative Ziele.

Das Geldhaus will die von ihm im Kreditgeschäft finanzierten Emissionen reduzieren, zumindest relativ gesehen. (Foto: dpa) Deutsche Bank

Frankfurt Die Deutsche Bank konkretisiert ihre Klimaziele im Kreditgeschäft und hat Emissionsziele für vier besonders kohlenstoffintensive Branchen veröffentlicht. Davon betroffen sind Öl- und Gasunternehmen, Energieversorger, Firmen der Automobilbranche sowie Stahlfirmen, wie das Institut am Freitag mitteilte. Ab 2050 will das Geldhaus netto keine Treibhausgas-Emissionen mehr finanzieren.

Mit Ausnahme der Öl- und Gasbranche setzt sich die Bank relative Ziele. Das bedeutet, dass sie in den Branchen Energie, Automobil und Stahl die Emissionsintensität verringern will, nicht aber die absolut finanzierten Emissionen. Das heißt, dass die Bank in diesen Branchen auch noch im Kreditgeschäft wachsen kann, solange sich die von ihr finanzierten Firmen im Durchschnitt verbessern.