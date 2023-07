Sparzinsen Sparer in Großbritannien sollen höhere Zinsen bekommen

Die Britische Finanzaufsicht hat die Chefs der führenden Banken im Land zum Rapport einbestellt – und sie an neue Verbraucherschutz-Regeln erinnert.

Die stark gestiegenen Leitzinsen erschweren die Situation für viele Hypothekenbesitzer. (Foto: dpa) Britische Notenbank Bank of England

London Großbritanniens Spitzenbanker bekommen in diesen Tagen einiges zu hören. Erst vor zwei Wochen bestellte Finanzminister Jeremy Hunt die Vorstandschefs der führenden Banken im Königreich ein. Am Donnerstag wurden die Spitzenbanker erneut zum Rapport gebeten – diesmal von der britischen Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA).

Hunt wollte die Bankchefs dazu bewegen, die Last der stark gestiegenen Hypothekenzinsen für knapp elf Millionen Hausbesitzer zu erleichtern. Die FCA wiederum sprach mit ihnen über die Sparzinsen, die nach Meinung der konservativen Regierung in London nicht schnell genug steigen. Britische Sparer können deshalb auf Besserung hoffen.

Man habe „erste positive Maßnahmen von Banken und Bausparkassen zur Verbesserung ihrer Zinssätze gesehen“, teilte die FCA nach dem Treffen am Donnerstagabend mit. „Wir wollen nun, dass sich dieser Fortschritt beschleunigt.“ Die Finanzaufseher erinnerten daran, dass ab Ende Juli neue Regeln für den Verbraucherschutz in Kraft treten: Sie verlangen, dass sie die Interessen der Verbraucher in den Mittelpunkt stellen.