Stefan Hoops Fragwürdige Glückwünsche für den DWS-Chef – „Viel Erfolg wie immer!“

Für seinen Karrieresprung bekommt Deutsche-Bank-Manager Hoops viel Zuspruch. Darunter ist auch ein Gratulant, auf den er wohl lieber verzichtet hätte.

Für den künftigen DWS-Chef Stefan Hoops ist sein Vorgänger Asoka Wöhrmann ein „inspirierenden Anführer“. (Foto: Martin Leissl für Handelsblatt) (Foto: Martin Leissl für Handelsblatt) Stefan Hoops

Frankfurt Glückwünsche nach Beförderungen gehören auf Karrierenetzwerken wie LinkedIn zum guten Ton und sind Gradmesser für den Bekanntheitsgrad eines Nutzers. Die rund 70 Gratulationen, die sich unter einem Post der Fondsgesellschaft DWS für ihren künftigen Chef, Stefan Hoops, angesammelt haben, dürften als standesgemäß durchgehen. Nur eine Grußbotschaft dürfte den neuen DWS-Chef eher irritiert haben.

„Viel Erfolg wie immer! Gruß D.“, schreibt dort ein Yasser Daniel Wruck, Managing Director der Ice Field GmbH, unter dem DWS-Eintrag. Eine Gratulation des Geschäftsmanns Daniel Wruck an den frisch gekürten DWS-Chef? Das finden einige in der Finanzszene zumindest kurios. Immerhin dürfte Wruck zumindest indirekt dazu beigetragen haben, dass Hoops‘ Vorgänger Asoka Wöhrmann nach der Hauptversammlung an diesem Donnerstag vorzeitig abtreten muss.