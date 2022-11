Vorstandsumbau DWS: Investmentchef Stefan Kreuzkamp muss vorzeitig gehen

Die informelle Nummer zwei der DWS verlässt die Fondsgesellschaft zum Jahresende. Die Begründung für den vorzeitigen Abschied des Urgesteins fällt widersprüchlich aus.

Zu den zahlreichen Veränderungen der Führungsspitze kommt nun der Abschied des bisherigen Investmentchefs dazu. (Foto: REUTERS) DWS-Zentrale

Frankfurt Der Investmentchef der Fondsgesellschaft DWS, Stefan Kreuzkamp, wird sein Amt als Leiter der Investment Division zum Jahresende niederlegen und das Unternehmen nach 24 Jahren verlassen, wie die Deutsche-Bank-Tochter mitteilte. Über die Gründe für den Abschied machte die Fondsgesellschaft widersprüchliche Angaben.

Einerseits sprach die DWS in ihrer Pressemitteilung von einem Abschied in „gegenseitigem Einvernehmen“ und verabschiedete den Manager mit warmen Worten. So betonte Aufsichtsratschef Karl von Rohr, Kreuzkamp habe „entscheidenden Anteil am Erfolg der DWS in den vergangenen Jahren, insbesondere seit dem Börsengang 2018“.

Zugleich hieß es in der Mitteilung aber auch, Kreuzkamp habe „dem Wunsch der Gesellschaft zugestimmt, seinen nur noch bis Anfang 2024 laufenden Vertrag vorzeitig aufzuheben, um Platz für das neue Management-Team zu machen“. Durch diese Formulierung erweckt die Mitteilung den Eindruck, Kreuzkamp sei aktiv von seinem Posten entfernt worden.