Wirecard-Prozessauftakt Wiedersehen vor Gericht: Markus Braun trifft auf den Mann, der ihn ins Gefängnis brachte

Der ehemalige Wirecard-CEO und sein Kontrahent würdigen sich beim Prozessauftakt keines Blickes. Braun wirkt selbstbewusst, Bellenhaus blass und hager.

Gekleidet wie einst so oft als CEO der Wirecard AG: Blauer Anzug, schwarzer Rollkragenpullover. (Foto: Reuters) Markus Braun vor dem Landgericht München

München, Düsseldorf Der Jahrhundertprozess beginnt mit deutlicher Verspätung. Zum geplanten Beginn um 9 Uhr steht die Mehrzahl der Medienvertreter noch vor dem Eingangsbereich des Gerichtssaals.

Zu groß ist das Interesse am Prozess um einen Konzern, der vor vier Jahren noch das wertvollste deutsche Finanzunternehmen war. Und am ehemaligen Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, der zu dieser Zeit als dessen Großaktionär einen Aktienwert von mehr als einer Milliarde Euro an Wirecard-Papieren besaß. „Wir wollten, dass die Öffentlichkeit auch teilnehmen kann“, begründet Richter Markus Födisch die Verspätung um eine knappe Dreiviertelstunde.

An diesem Donnerstag beginnt am Landgericht München der Strafprozess gegen Braun und zwei Mitangeklagte. Die spektakuläre Pleite des Zahlungsdienstleisters zählt zu den größten Skandalen der deutschen Wirtschaftsgeschichte.