Rückversicherer Jünger, weiblicher und internationaler: Großer Vorstandsumbau bei Munich Re

München Der Vorstand der Munich Re hat zum Jahreswechsel den größten Umbau seit vielen Jahren erlebt. Jünger, weiblicher und internationaler wird das Gremium des weltgrößten Rückversicherers, dazu wächst es auf zehn Personen.

Für das Führungsteam kommt dies einem Generationswechsel gleich, zumal mit Torsten Jeworrek ein Urgestein nach mehr als 32 Jahren aus dem Dax-Konzern altersbedingt ausscheidet. Die Erwartungen an die drei Neulinge im künftigen Vorstand sind groß, sollen sie doch einen spürbaren Beitrag zur den kürzlich angehobenen Konzernzielen leisten.

Am Montag zogen Mari-Lizette Malherbe und Michael Kerner in den Munich Re-Vorstand ein. Schon Anfang Dezember hatte Clarisse Kopff dort die verantwortliche Position für die Regionen Europa und Lateinamerika übernommen und damit einen Teil der Aufgaben, die die im Frühjahr ausgeschiedene Doris Höpke hinterlassen hat.

Die 49-jährige Französin Kopff hatte davor in Paris den Kreditversicherer Allianz Trade geleitet, früher bekannt unter dem Namen Euler Hermes. Mehr als 20 Jahre arbeitete sie für die Allianz. Der Konzernwechsel kam bei der Bekanntgabe im Herbst deswegen für viele auch überraschend.

In ihrem neuen Aufgabengebiet muss Kopff den Spagat schaffen zwischen dem traditionell starken Geschäft in Europa und den Hoffnungen, die viele im Haus auf den Markt in Lateinamerika setzen. Eine Studie des Versicherungsmaklers Willis Re sagt dem Markt in Schwellenländern in den kommenden Jahren ein sehr starkes Wachstum voraus.

Munich Re hat den riesigen Markt teils seit Jahrzehnten mit Präsenzen in Brasilien, Kolumbien und Mexiko betreut. Manche Wettbewerber steuern ihn dagegen noch immer zentral von Miami aus.

Kopffs Vorgängerin Doris Höpke hatte schon größtmögliche Kundennähe vorgegeben. Dafür braucht es aber eine kritische Masse an Geschäft im jeweiligen Teilmarkt, um dort rentabel operieren zu können. Dem entgegen wirken aber die anhaltende politische Unsicherheit sowie der hohe Investitionsstau.

Lateinamerika bleibt Hoffnungsträger

Vor dem Hintergrund der jüngst angehobenen Gewinnprognose des Konzerns muss es Clarisse Kopff deshalb schaffen, aus dem Hoffnungsträger Lateinamerika eine langfristig starke Wachstumsregion zu machen. Konzernchef Joachim Wenning hatte die Gewinnprognose für das kommende Jahr von 3,3 Milliarden Euro auf ein Rekordniveau von vier Milliarden nach oben gesetzt.

Munich Re

Zudem soll die Eigenkapitalrendite bis ins Jahr 2025 bei jährlich 14 bis 16 Prozent liegen – nach zuvor 12 bis 14 Prozent. Jeder Markt soll dazu einen angemessenen Beitrag leisten.

Die Ziele beim weltgrößten Rückversicherer werden somit ambitionierter. Das dürfte auch die Erwartungen an die beiden weiteren Neulinge steigern.

Mari-Lizette Malherbe übernimmt das Ressort Leben und Gesundheit. Die 38-jährige Südafrikanerin ist bereits seit dem Jahr 2007 für die Munich Re von London aus tätig und hat seither dort eine steile Karriere gemacht.

Viel Einarbeitung wird in der neuen Aufgabe nicht nötig sein, heißt es aus dem Haus. Bisher war sie für das Segment Leben und Gesundheit in Europa und Lateinamerika zuständig. Künftig wird es darauf ankommen, den Bereich auf die neuen Anforderungen auszurichten, die der Branche durch die Coronapandemie der vergangenen Jahre bewusst geworden sind.

Inzwischen sind zwar bei der Munich Re die Belastungen stark gesunken. In Zukunft geht es aber auch darum, kommende Katastrophen besser vorhersehen zu können und darauf vorbereitet zu sein.

Schwerpunkt auf US-Geschäft

Bleibt noch Michael Kerner, mit dem der Vorstand nun um eine Person erweitert wird. Er arbeitet seit 2018 für die Munich Re. Der 57-jährige Amerikaner soll das Geschäft mit Spezial-Erstversicherungen vor allem in den USA ausbauen.

Von dort aus ist Kerner für die Spezialeinheiten American Modern, HSB oder Great Lakes Insurance, aber auch für das Luftfahrtgeschäft sowie für Einheiten zuständig, die von London aus spezielle Dienste für Erstversicherer anbieten. Der Bereich war bisher zusätzlich zum Rückversicherungsgeschäft bei Stefan Golling angesiedelt.

Da sich der Konzern in den kommenden Jahren allgemein in den USA ein starkes Wachstum verspricht, habe man sich entschlossen, den Bereich in ein Erst- und ein Rückversicherungsgeschäft aufzuteilen. Golling behält die Rückversicherung, Kerner übernimmt die Erstversicherung.

Mit ihrer Erstversicherungsstrategie in den USA unterscheiden sich die Münchener deutlich vom Hannoveraner Wettbewerber Talanx. Der hatte in der Vergangenheit den dortigen Markt vermehrt kritisch betrachtet und sich immer mehr zurückgezogen.

