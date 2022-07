Versicherung Aktie des britischen Fahrzeugversicherers Sabre bricht ein

Den KfZ-Versicherern macht die hohe Inflation zu schaffen. Auch die Papiere der Konkurrenten geraten am Donnerstag unter Druck.

Die Inflation treibt die Schadenkosten in die Höhe. (Foto: dpa) Autounfall

Frankfurt Die Aktie des britischen Fahrzeugversicherers Sabre ist nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen eingebrochen. An der Londoner Börse fiel das Papier am Donnerstag zeitweise um über 40 Prozent auf ein Rekordtief von 110 Pence. Auch die Aktien der Konkurrenten Admiral und Direct Line gaben deutlich nach.

Wie vielen Kfz-Versicherern macht Sabre der starke Preisauftrieb zu schaffen. Die Anbieter stehen in einem harten Konkurrenzkampf um die Kunden. Prämiensteigerungen sind daher schwer durchzusetzen. Zugleich ziehen die Schadenskosten deutlich an.

Ersatzteile werden zwar seit Jahren teurer, die Inflation treibt die Preise nun aber extrem in die Höhe. Aktuell steigen die Schadenskosten Sabre zufolge um zwölf Prozent, im Vorjahr lag das Plus noch bei acht Prozent. Die Schaden-Kosten-Quote kletterte im ersten Halbjahr auf 98,9 Prozent. In den ersten sechs Monaten 2021 hatte sie noch bei 74,4 Prozent gelegen. Sabre zufolge dürfte die Kennzahl erst 2023 wieder ein normales Niveau erreichen.