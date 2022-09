+++ EZB-Newsblog +++ EZB-Präsidentin Lagarde signalisiert weitere Zinsschritte

Die EZB-Präsidentin betont, dass die Inflation weiterhin von mehreren Faktoren getrieben werde – und zwar von stark steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen, dem in einigen Sektoren herrschenden Nachfragedruck infolge der Wiederöffnung der Wirtschaft sowie von Lieferengpässen. „Der Preisdruck hat in der gesamten Wirtschaft weiterhin an Stärke und Breite gewonnen", sagt Lagarde.