Geldpolitik Notenbanker Kazimir – Müssen die Zinsen möglicherweise länger als erwartet erhöhen

Frühestens im September könne man sehen, wie effektiv die bisherigen Maßnahmen seien, meint das Ratsmitglied der EZB. Die Inflation liegt weiterhin über dem angestrebten Wert.

Die Märkte erwarten derzeit, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen um weitere 40 Basispunkte anheben wird. (Foto: Bloomberg) Slowakischer Notenbanker Peter Kazimir

Berlin Die Europäische Zentralbank muss die Zinsen aus Sicht von Ratsmitglied Peter Kazimir möglicherweise über längere Zeit als derzeit erwartet anheben. Der slowakischen Zentralbankchef erklärte am Dienstag in einem Blogbeitrag: „Unsere September-Prognose wird das früheste Datum sein, um zu beantworten, wie effektiv unsere Maßnahmen sind und ob sich die Inflation in Richtung des Ziels bewegt.“

Die EZB hat zuletzt die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, liegt derzeit bei 3,25 Prozent. Am Geldmarkt wird derzeit erwartet, dass die EZB die Zinsen um weitere 40 Basispunkte anheben wird.