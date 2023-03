Geldpolitik Schweizer Notenbank erhöht Leitzins um 0,5 Prozentpunkte

Trotz der Turbulenzen im Bankenmarkt straffen die Währungshüter die Geldpolitik weiter. Weitere Zinserhöhungen seien denkbar.

Zinserhöhung um 50 Basispunkte. (Foto: Reuters) SNB in Bern

Zürich Die Schweizerische Nationalbank (SNB) erhöht wegen des erneut gestiegenen Inflationsdrucks und ungeachtet der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor erneut die Zinsen. Der SNB-Leitzins werde um 0,5 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent angehoben, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einer Erhöhung in diesem Umfang gerechnet.

Es sei nicht auszuschließen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten, erklärte die Notenbank. Die SNB will bei Bedarf zudem weiterhin am Devisenmarkt intervenieren.

Die Maßnahmen der Notenbank gaben dem Schweizer Franken Auftrieb. Der Dollar verlor zur Landeswährung 0,6 Prozent an Wert auf 0,9118 Franken.

An den Anleihemärkten warfen die Anleger zweijährige Schweizer Papiere aus den Depots. Anleihekurse entwickeln sich im Allgemeinen gegenläufig zum Zinsniveau einer Volkswirtschaft. Die Rendite der kurzlaufenden Bonds stieg entsprechend auf ein Wochen-Hoch von 1,173 Prozent.

Mehr: Verfolgen Sie die Entwicklung der Bankenkrise im Newsblog