Inflation 45,8 Prozent mehr: Erzeugerpreise steigen in Rekordtempo

Die Preise ab Fabriktor legen wegen hoher Energiepreise weiter rasant zu. Damit dürfte ein Ende der hohen Inflationsraten auf sich warten lassen.

Die Preise für Vorprodukte sind erneut enorm gestiegen. (Foto: dpa) Herstellung von Solarmodulen in Wismar

Berlin Die deutschen Hersteller haben ihre Preise im September erneut in Rekordtempo angehoben. Die Erzeugerpreise legten wegen teurer Energie um durchschnittlich 45,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Dies entspricht dem Wert im August, wo das Plus ebenfalls bei 45,8 Prozent lag. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang auf 44,7 Prozent gerechnet.

„Der Anstieg der Erzeugerpreise bleibt extrem“, sagte LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch. Und das, obwohl sie im Vormonatsvergleich mit 2,3 Prozent deutlich langsamer zulegten als im August mit 7,9 Prozent.

Neben Energie kosteten auch Ge- und Verbrauchsgüter deutlich mehr. „Davon wird bei den privaten Haushalten in den kommenden Monaten ein erheblicher Teil erst noch ankommen“, sagte Niklasch. „Die Inflation ist hoch im Jahre 2022, sie wird auch 2023 hoch bleiben.“