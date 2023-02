 Preisentwicklung: Inflation in der Eurozone sinkt deutlich

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Januar gegenüber Dezember weiter deutlich abgeschwächt. Dennoch sehen Ökonomen keinen Grund zur Entwarnung.

Zweitrundeneffekte werden die Inflation in den nächsten Monaten antreiben. (Foto: dpa) EZB in Frankfurt

Düsseldorf, Frankfurt Die Inflation in der Euro-Zone hat sich im Januar weiter abgeschwächt: Die Verbraucherpreise stiegen in dem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,5 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember hatte die Teuerungsrate noch bei 9,2 Prozent gelegen. Analysten hatten für Januar einen Wert von 9,0 Prozent prognostiziert.

Für die Europäische Zentralbank (EZB) ist der deutliche Rückgang vor ihrer Ratssitzung am Donnerstag eine gute Nachricht: Sie hob in den vergangenen Monaten die Zinsen an, um die Inflation zu bekämpfen.

Allerdings warnen Ökonomen davor, das Inflationsproblem zu unterschätzen. Als Warnsignal gilt die Kerninflation, also die um Energie, Nahrung und Tabak bereinigte Preissteigerung. Sie verharrte auf dem Rekordwert von 5,2 Prozent – wie schon im Dezember.

