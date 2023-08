Verbraucherpreise Inflation in Großbritannien schwächt sich weiter deutlich ab

Fallende Preise für Gas und Elektrizität haben die Inflationsrate in Großbritannien sinken lassen. Die Kernteuerung blieb hingegen stabil.

Die britische Notenbank kämpft seit geraumer Zeit mit Zinserhöhungen gegen die starke Teuerung. (Foto: AP) London

London In Großbritannien hat sich der Preisauftrieb im Juli weiter deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich sind die Verbraucherpreise um 6,8 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London bekannt gab. Im Vormonat hatte die Rate noch 7,9 Prozent und im Mai 8,7 Prozent betragen.

Die Statistiker erklärten den schwächeren Preisauftrieb vor allem mit fallenden Preisen für Gas und Elektrizität. Lebensmittel hätten sich weiter verteuert, aber nicht mehr so stark wie im Vorjahresmonat.

Die Kernteuerung, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeblendet werden, hielt sich hingegen stabil. In dieser Abgrenzung verharrte die Jahresrate im Juli auf 6,9 Prozent. Viele Fachleute halten diese Kernteuerung für aussagekräftiger als die Gesamtrate.

Das britische Pfund reagierte kaum auf die schwächere Inflation. Die britische Notenbank kämpft seit geraumer Zeit mit Zinserhöhungen gegen die starke Teuerung. Sinkt die Inflation rascher als erwartet, könnte das ihre Neigung zu weiteren Zinsanhebungen dämpfen.