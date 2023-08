Verbraucherpreise US-Inflation steigt weniger stark als erwartet

Fed in Washington D.C.

Düsseldorf, Frankfurt Die Teuerung in den USA zieht wieder an – aber nur moderat, und das ist zumindest kurzfristig eine gute Nachricht für die zuletzt verunsicherten Märkte. Die jährliche US-Inflationsrate ist im Juli das erste Mal seit über einem Jahr wieder gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,2 Prozent zu. Im Juni hatte der Wert noch 3,0 Prozent betragen, das Inflationsziel der US-Notenbank Fed liegt bei zwei Prozent.

Trotzdem wurden die Zahlen am Finanzmarkt gut aufgenommen: Die US-Börsen eröffneten mit Gewinnen, auch der deutsche Leitindex Dax stieg. Am Anleihemarkt kletterten die Kurse leicht und stoppten damit den Aufwärtstrend der Renditen für Staatspapiere.

Denn die Inflationsrate stieg weniger stark an als erwartet. Ökonomen hatten mit einem Wert von 3,3 Prozent gerechnet. Dass die Erwartungen unterschritten wurden, wird von Anlegerinnen und Anlegern als Zeichen interpretiert, dass die Zinserhöhungen der Fed im Kampf gegen die Inflation Wirkung zeigen – und keine weiteren Zinserhöhungen nötig sind.

Im Anschluss an die Inflationsdaten wurde an den Zinsterminmärkten die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung nur noch mit unter zehn Prozent eingepreist, wie das Fed-Watch-Tool der größten US-Terminbörse CME zeigt. Zuvor hatte der Wert bei 15 Prozent gelegen.

Zum Zinsoptimismus trägt auch bei, dass der Inflationsanstieg vor allem auf einen Basiseffekt zurückzuführen ist. Im Juli 2022 hatten sich die Preise nicht verändert, dadurch führt jeder Mini-Anstieg zu einer höheren Jahresrate. Dagegen blieb die monatliche Veränderungsrate mit 0,2 Prozent wie im Vormonat niedrig. „Auf Jahresbasis würde diese Rate dem Ziel der Fed von zwei Prozent entsprechen“, schreiben Juliana Rack und Stoyan Toshev vom Bankhaus Metzler.

Kerninflation sinkt auf 4,7 Prozent

Auch die Kerninflation ist rückläufig. Bei dieser Berechnung bleiben die besonders schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor. Auf Jahressicht sank die Kerninflationsrate von 4,8 auf 4,7 Prozent. Mohamed El Erian, ökonomischer Chefberater der Allianz, schrieb daher auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter): „Die Daten werden die Erwartung bestätigen, dass die Fed im September von einer Zinserhöhung absieht.“

Die Fed hat die Zinsen seit März 2022 in elf Schritten von null auf eine Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent erhöht. Damit bekämpfte sie erfolgreich die Inflation, die im Juni vergangenen Jahres mit 9,1 Prozent den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht hatte.

Dass die Hoffnung auf eine Zinspause neue Nahrung bekommt, verbessert die Lage am Anleihemarkt, die sich in den vergangenen Wochen vor allem bei Zinspapieren mit langer Laufzeit deutlich angespannt hat. Seit Mitte Juli waren die Kurse der Langläufer gefallen und im Gegenzug die Renditen wieder deutlich gestiegen.

Anleiherenditen zuletzt auf Neun-Monats-Hoch

Die Renditen der in zehn und in 30 Jahren fälligen US-Staatsanleihen waren Anfang des Monats auf bis zu 4,2 Prozent und damit den höchsten Stand seit dem vergangenen November geklettert. Die Rendite der in zwei Jahren fälligen US-Staatsanleihen blieb dagegen unter ihrem im März erreichten Jahreshoch von 5,1 Prozent.

Das ist auch für Anleiheinvestoren auf den ersten Blick erstaunlich, denn die deutlich gesunkenen US-Inflationsraten und die damit verbundene Hoffnung, dass die US-Notenbank ihre Leitzinserhöhungen stoppt, hätten eigentlich die Nachfrage nach Anleihen steigern und damit die Renditen sinken lassen sollen.

USA brauchen mehr Geld

Ein Grund für den Kursverfall am Anleihemarkt waren bessere US-Konjunkturdaten als erwartet, vor allem der Arbeitsmarkt sendete positive Signale. Die Gefahr einer US-Rezession schwindet aus Sicht der Investoren immer mehr – und damit gibt es auch weniger Grund, sein Geld in sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen anzulegen.

Gleichzeitig steigt der Finanzbedarf der USA. Das Finanzministerium hat Ende Juli für das dritte Quartal Anleiheemissionen im Wert von gut einer Billion Dollar angekündigt. So viele neue Anleihen haben die USA in einem dritten Quartal noch nie begeben. Gleichzeitig betonten die Verantwortlichen für die Anleiheplatzierungen in Washington, dass der Finanzbedarf wohl auch in den kommenden Quartalen höher als zuletzt sein werde.

„Wenn die USA in Zukunft mehr Geld brauchen, ist der Renditeanstieg durchaus plausibel“, meint dazu Chris Iggo, einer der Chefanlagestrategen bei Axa Investment Managers. Das gilt auch deshalb, weil die US-Notenbank ihr Anleihekaufprogramm weitgehend eingestellt hat und deshalb als Anleiheinvestor ausfällt.

Fitch als „Brandbeschleuniger“

Für Aufsehen sorgte zudem die Ratingagentur Fitch, die den USA Anfang August die Spitzen-Bonitätsnote „AAA“ entzog und das mit dem erst im Juni beigelegten Schuldenstreit zwischen Demokraten und Republikanern und sich verschlechternden Finanzkennzahlen für die USA begründet. Das wirkte laut Elmar Völker, Anleiheanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, als eine Art „Brandbeschleuniger“ für den Abverkauf bei den ohnehin schon angeschlagenen US-Staatsanleihen.

Besonders groß war die Skepsis gegenüber der Entwicklung von US-Regierungsbonds zuletzt bei Hedgefonds. Sie haben in der vergangenen Woche ihre Wetten auf weiter fallende Kurse der lang laufenden Staatsanleihen in den USA so stark erhöht wie seit 2010 nicht mehr.

Der bekannte Hedgefonds-Manager Bill Ackman, der speziell gegen 30-jährige US-Bonds wettet, erklärte das mit der Annahme, dass sich die US-Inflation als hartnäckiger erweisen wird als gedacht: „Ich wäre überrascht, wenn wir uns nicht in einer Welt mit dauerhaft rund drei Prozent Inflation wiederfänden.“

Die Ölpreise klettern wieder. Seit Ende Juni zogen die Preise für ein Barrel der US-Sorte WTI um 23 Prozent auf zuletzt 84 Dollar an. (Foto: Reuters) Ölpreis-Entwicklung wird wichtig

Gestiegene Verteidigungskosten, die Energiewende, die Deglobalisierung und der zunehmende Mangel an Arbeitskräften dürften die Teuerung hochhalten. Damit werde dann auch die Fed die Zinsen weiter erhöhen und entsprechend auch die Renditen am Anleihemarkt steigen lassen, so Ackman.

Ölpreis könnte zum Faktor werden

Gerade die steigenden Energiepreise könnten ein Thema werden. Denn die Ölpreise klettern wieder. Seit Ende Juni zogen die Preise für ein Barrel der US-Sorte WTI um 23 Prozent auf zuletzt 84 Dollar an.

Weil die Preise vor einem Jahr noch höher waren, spiegelt sich das in den aktuellen Inflationsdaten noch nicht wider. Aber das kann sich ändern, sagt Anlagestratege Sven Schubert von Vontobel: „In den kommenden Monaten sollte ein positiver Inflationseffekt zunehmend zu beobachten sein.“ Das Ausmaß sei allerdings davon abhängig, wie lang der Ölpreis auf erhöhtem Niveau bleibe.

„Beim aktuellen Preisniveau würde es bis November gehen, bis Benzin sich wieder positiv auf die Jahresinflation auswirkt“, erklärt Analyst Giovanni Staunovo von der UBS. Ein höheres Niveau könnte dagegen kritisch werden. Sollten die Ölpreise also stärker steigen, würden sie ausgerechnet vor der September-Sitzung der Fed zum Thema. Denn dann will die Notenbank datenabhängig über weitere Zinserhöhungen entscheiden.

