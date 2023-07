Verbraucherpreise Inflationsrate in den USA fällt auf 3,0 Prozent

Der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA schwächt sich weiter deutlich ab. Auch die vielbeachtete Kerninflation ist erneut rückläufig.

Rückläufige Inflationsraten. (Foto: Corbis Historical/Getty Images) Blick auf die New Yorker Wall Street

New York, Düsseldorf Die Inflationsrate in den USA ist im Juni erneut deutlich gesunken. Die Verbraucherpreise in der weltgrößten Volkswirtschaft stiegen um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das gab das Arbeitsministerium am Mittwochnachmittag bekannt.

So gering war die Rate zuletzt vor mehr als zwei Jahren. Volkswirte hatten im Vorfeld mit 3,1 Prozent gerechnet. Im Mai lag die Teuerungsrate bei 4,0 Prozent.

Auch ist die Kerninflation den dritten Monat in Folge rückläufig. Die Rate sank auf 4,8 Prozent, sie liegt damit erstmals seit Ende 2021 wieder unter fünf Prozent.

Die Kerninflation ist um schwankungsanfällige Güter wie Energie und Lebensmittel bereinigt und daher ein vielbeachteter Indikator für den Preistrend in der mittleren Frist. Wesentlicher Preistreiber waren erneut die Kosten fürs Wohnen, die mehr als 70 Prozent der Teuerung ausmachten.