Energiepreise Vonovia senkt Heizungstemperatur in der Nacht – Wohnungswirtschaft warnt vor Folgen der Energiepreisexplosion

Zwischen 23 und 6 Uhr reduziert der Wohnungskonzern die Raumtemperatur. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft befürchtet indes Geldnot bei Mietern – und Vermietern.

Die Immobilienwirtschaft warnt immer lauter vor drastischen Folgen der steigenden Energiepreise. (Foto: imago images/Christian Ohde) Heizen wird teuer

Frankfurt Europas größter Immobilienkonzern Vonovia will zur Verringerung des Gasverbrauchs die Heizungstemperatur der Gas-Zentralheizungen in der Nacht absenken. Die Leistung werde zwischen 23 und 6 Uhr auf nun einheitliche 17 Grad Raumtemperatur reduziert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Umstellung der Heiztemperatur soll nach Unternehmensangaben im Rahmen der Routinewartung der Heizungsanlagen vor Beginn der Heizperiode erfolgen. In einem Mieteraushang betonte der Dax-Konzern, das Unternehmen wolle mit diesem Schritt als verantwortungsvoller Vermieter dazu beitragen, Gas einzusparen und die Heizkosten zu begrenzen. Durch die Nachtabsenkung würden bis zu acht Prozent des Heizaufwands eingespart.

