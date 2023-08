 Ferienhaus kaufen: Wird das Baltikum der Immobilien-Geheimtipp?

Das Baltikum lockt Urlauber mit Weite und unberührter Natur. Es könnte zum Geheimtipp werden – auch als Alternative zu Skandinavien. Was Interessenten beachten müssen.

Wenige Kilometer von der Hauptstadt Riga entfernt, ist Jurmala einer der bekanntesten Badeorte in Lettland. (Foto: mauritius images / age fotostock) Haus am Strand in Jurmala, Lettland

Riga Scheinbar endlos erstreckt sich der feine Sandstrand in beide Richtungen, es riecht nach Salz und Kiefern, direkt hinter den Dünen beginnt der Wald. Wer am Strand steht, den Rücken zur Ostsee, erblickt hinter den Bäumen die verspielten Türmchen der Jugendstilvillen von Jurmala.

Der lettische Badeort ist wohl der bekannteste Ferienort im Baltikum. Nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Riga entfernt, dient er Einheimischen wie Touristen aus dem Ausland als Erholungsstätte. Die Nähe zur Hauptstadt, die gute Anbindung, aber auch die exzellente digitale Infrastruktur machen Ferienorte im Baltikum wie Jurmala so beliebt.

Und: die Weite. Denn selbst in der Hochsaison ist an vielen Orten immer ein ruhiger Strandabschnitt zu finden. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass die wenigsten Immobilien Ausländern gehören, zumal die Temperaturen im Baltikum auch in den Sommermonaten angenehm bleiben.

Eine Alternative zu Skandinavien

