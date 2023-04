Immobilien Anhörung in London: Entscheidung über die Rettung der Adler Group fällt nach Ostern

Nach drei Tagen Streit vor dem Londoner High Court ist das Schicksal des Immobilienkonzerns weiter unklar. Der Richter kündigte seine Entscheidung für den 12. April an.

Die Adler Group will den Londoner High Court überzeugen, ihren Plan für eine Sanierung abzusegnen. (Foto: Lars-Marten Nagel) Rolls Building

London Selbst im meist ernsten Gesicht des Vorsitzenden Richters Tom Leech flackerte ein kurzes Lächeln auf. Vor ihm, im Saal 15 des Londoner High Court, debattierten Juristen darüber, ob eine Fehlermarge von 2,7 Prozent „klein“, „sehr klein“ oder „winzig“ sei. Als ein deutscher Zeuge erklärte, keinen Unterschied zu sehen, ging ein Lachen durch den Saal.

Es war ein kurzer Moment der Komik in einer ansonsten oft hitzigen Anhörung, in der es für den Immobilienkonzern Adler Group um die Existenz geht. Die Episode zeigt, in welchem Detailgrad die hochspezialisierten Anwälte die Argumentation ihrer Gegner angriffen. Die sogenannten Barrister versuchten drei Tage lang, Fehler in den Gutachten und Stellungnahmen der Gegenseite bloßzustellen.

