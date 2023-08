Immobilien Ausländische Gläubiger von Country Garden wappnen sich für Umschuldung

Noch immer warten Investoren auf die Bekanntgabe der Halbjahreszahlen. Eine Kapitalerhöhung hat das Unternehmen jedoch angekündigt.

Das Unternehmen ringt derzeit mit seinen Gläubigern um eine Umschuldung. (Foto: Reuters) Baustelle des Immobilienentwicklers Country Garden in Tianjin

Düsseldorf Ausländische Gläubiger von Country Garden bereiten sich offenbar auf eine mögliche Umschuldung des strauchelnden chinesischen Immobilienkonzerns vor. Sie hätten sich bei ihm juristischen Rat eingeholt, sagte Anwalt John Han von der Kanzlei Kobre & Kim am Mittwoch. Zu den diskutierten Optionen gehöre die Bildung einer Interessengemeinschaft, um gegenüber den Konzern eine bessere Verhandlungsposition zu haben.

Country Garden ist auf Immobilien in Kleinstädten spezialisiert. Lange Zeit war der Bauträger vergleichsweise solvent, geriet aber im Zuge der sich zuspitzenden Immobilienkrise in China aber in Schieflage. Seitdem ringt das Unternehmen mit seinen Gläubigern um eine Umschuldung.

Country Garden hat umgerechnet mittlerweile Schulden in Höhe von 178 Milliarden Euro. Drei Viertel dieser Summe kommen Han zufolge von ausländischen Geldgebern. Für den Schuldendienst gibt es nach Aussagen von Country Garden derzeit kaum freie Mittel, weil ein Großteil der Gelder auf Treuhandkonten liege, um Baufirmen für die Fertigstellung von Immobilien zu bezahlen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen