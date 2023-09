 Immobilien: Diese Bewerberprofile sind in der Branche trotz Krise gefragt

In der Krise müssen einige Firmen aus der Immobilienbranche Mitarbeiter entlassen. Andere suchen nach ganz bestimmten Bewerberprofilen.

Projektentwickler befinden sich in der Krise, weil steigende Zinsen ihr Geschäftsmodell bedrohen. (Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber) Baustelle in Enkingen

Düsseldorf Insolvenzen von Projektentwicklern, zahlreiche gestoppte Wohnungsbauprojekte, Zurückhaltung bei den Investoren – die Krise auf dem Immobilienmarkt hält an. Erst vor Kurzem rutschten mit Development Partner, Project-Gruppe und Euroboden namhafte Unternehmen aus der Branche in die Insolvenz. Das wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus.

Weil Projektentwicklungen langwierige Prozesse seien, gebe es für die Unternehmen nur wenige kurzfristige Handlungsoptionen, sagt Niklas Köster, Professor für Immobilienwirtschaft an der Fresenius-Hochschule in Hamburg. Deshalb würden sie akut zunächst unter anderem am Personal sparen.

Betriebsbedingte Kündigungen, Freistellungen und Kurzarbeit hätten in der Immobilienbranche seit Anfang des Jahres zugenommen, bestätigt auch Bushra Nadeem, Gründerin und Geschäftsführerin der Personalberatung Artes Recruitment. Projektentwickler und Unternehmen mit ausgeprägtem Fokus auf Immobilientransaktionen verkleinerten zum Beispiel die Geschäftsführung oder besetzten Stellen nicht neu, wenn jemand geht, ergänzt Kathrin von Hardenberg, Gründerin von Indigo Headhunters.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen