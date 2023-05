Immobilien-Investor Kriselnde Adler Group schreibt Verlust im Quartal

Der Immobilien-Investor hat bereits das vergangene Jahr mit Milliarden-Verlusten abgeschlossen. Jetzt fällt bei dem Konzern von Januar bis März ein Minus von 55 Millionen Euro an.

Die Adler Group verfügt nach eigenen Angaben über rund 26.000 Wohnung. (Foto: IMAGO/Zoonar) Adler Group

Düsseldorf Der angeschlagene Immobilien-Investor Adler Group hat im ersten Quartal einen Verlust geschrieben. Von Januar bis März fiel unter dem Strich ein Minus von 55 (Vorjahr: Minus 10) Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Durch den Verkauf von Wohnungspaketen schrumpfte der operative Ertrag (FFO 1) auf 16 Millionen Euro von 30 Millionen Euro vor Jahresfrist. „Unser Kernportfolio bleibt robust“, hieß es in einer Mitteilung.

Die Adler Group verfügt nach eigenen Angaben noch über rund 26.000 Wohnungen und will sich im Rahmen ihres Umbaus künftig vor allem auf Immobilien in Berlin konzentrieren. „Die Bewertung des Portfolios blieb im ersten Quartal weitgehend unverändert, da keine Portfolio-Begutachtungen durchgeführt wurden“, teilte Adler weiter mit. Den Ausblick für 2023 bestätigte das Management und erwartet weiter Nettomieterträge in der Größenordnung von 207 Millionen bis 219 Millionen Euro.

