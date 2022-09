Immobilien Verband rechnet 2022 mit weniger Finanzierungen von Wohnimmobilien

Durch die gestiegenen Zinsen können sich viele Haushalte keinen Erwerb einer Immobilie mehr leisten. Auch Banken seien bei der Vergabe von Krediten vorsichtiger.

Frankfurt Steigende Zinsen und Preise sowie wirtschaftliche Unsicherheiten wegen des Ukraine-Kriegs schlagen laut dem Verband der Pfandbriefbanken (vdp) auf den Markt für Wohnimmobilien durch. Hier werde in diesem Jahr erstmals seit 2009 mit einem leichten Rückgang des Finanzierungsneugeschäfts im Vergleich zum Vorjahr gerechnet, teilte der vdp am Mittwoch mit. In dem Verband haben sich die führenden Kapitalgeber für den Wohnungs- und Gewerbebau zusammengeschlossen.

„Die Dynamik auf dem Wohnimmobilienmarkt hat angesichts der veränderten Rahmenbedingungen jüngst erheblich nachgelassen“, erklärte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Er führte die Entwicklung auch auf Vorsicht der Institute bei der Kreditvergabe zurück.

„Bei selbst genutztem Wohneigentum führen die gestiegenen Zinsen dazu, dass der Erwerb insbesondere für Schwellenhaushalte bei dem bestehenden Preisniveau zunehmend schwieriger wird.“ Mit Schwellenhaushalten sind Personengruppen gemeint, die sich in den vergangenen ein oder zwei Jahren zu den damals geltenden Konditionen gerade noch ein Eigenheim leisten konnten.

