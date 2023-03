Razzia bei Vonovia Designierte Aufsichtsratschefin Clara Streit vor erstem Härtetest

Im Mai übernimmt Clara Streit den Vorsitz des Kontrollgremiums bei Vonovia. Doch die Korruptionsvorwürfe gegen Mitarbeiter überschatten den Start der bisherigen Compliance-Chefin.

Die 54-Jährige will sich im Mai zur Vorsitzenden des Vonovia-Aufsichtsrats wählen lassen. (Foto: Vonovia) Clara Streit

Frankfurt Es sah nach einem normalen Stabwechsel für Clara Streit aus. Im Mai dieses Jahres wird sich die erfahrene Wirtschaftsexpertin zur Wahl für den Aufsichtsratsvorsitz beim Dax-40-Konzern Vonovia stellen. Wenn die Aktionäre sie bei der Hauptversammlung wieder in das Kontrollgremium berufen, will dieses sie an die Spitze wählen. Sie wäre in dieser Funktion Nachfolgerin von Jürgen Fitschen, zuvor Co-Chef der Deutschen Bank.

Doch mit der unaufgeregten Nachfolge ist es diese Woche schlagartig vorbei. Denn die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei überschatten den Start von Clara Streit. Am Dienstag hatten Ermittler bundesweit Objekte des größten deutschen Wohnungskonzerns sowie bei der Immobiliengruppe GWG durchsucht. Der Verdacht: Mitarbeiter bei Tochterunternehmen haben sich bestechen lassen, damit bestimmte Handwerker Aufträge erhalten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen