Studie Preise für Wohnimmobilien sinken 2023 um bis zu sechs Prozent

Nach Jahren steigender Preise werden die Preise für Wohnimmobilien dieses Jahr zurückgehen. Das heißt es in einer Studie der DZ Bank.

Wohnimmobilien werden dieses Jahr wohl endlich günstiger. (Foto: dpa) Wohnungsbau

Berlin Hohe Zinskosten, teure Materialen, Investitionsstau: Die Preise für Wohnimmobilien werden einer Studie der DZ Bank zufolge in diesem Jahr angesichts schwieriger Rahmenbedingungen zwischen vier und sechs Prozent sinken. 2022 hatten sie noch um sieben Prozent zugelegt.

„Gemessen an den erheblich schlechteren Finanzierungskonditionen und der Unsicherheit über zukünftige Investitionen in eine energetische Sanierung und neue Heiztechnik erscheint der Preisrückgang im einstelligen Prozentbereich moderat“, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung. „Möglicherweise halten sich Verkäufer mit Preiszugeständnisse noch zurück, weil sie etwa auf sinkende Zinsen spekulieren.“ Es sei gut möglich, aber keineswegs sicher, dass die Preise zeitverzögert noch weiter fallen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen