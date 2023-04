Aktien LVMH steigert Börsenwert als erstes europäisches Unternehmen auf über 500 Milliarden Dollar

Der Aktienkurs hat sich in den vergangenen fünf Jahren etwa verdreifacht. Nun steigt der Börsenwert über eine bislang unerreichte runde Marke.

Düsseldorf Erstmals ist ein europäisches Unternehmen 500 Milliarden US-Dollar wert. Am Dienstag stieg die Marktkapitalisierung des französischen Luxusherstellers LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) über diese Marke, zeigen die Daten des Finanzanbieters Refinitiv.

Eine LVMH-Aktie kostete am Nachmittag an der Pariser Börse bis zu 904,60 Euro. Daraus ergibt sich ein Börsenwert von über 453 Milliarden Euro und umgerechnet mehr als 500 Milliarden US-Dollar. Der Aktienkurs hat sich in den vergangenen fünf Jahren etwa verdreifacht.

Die Aktie des französischen Konzerns hatte zuletzt mehrere Rekordstände markiert, ausgelöst durch einen Umsatzsprung von 17 Prozent im ersten Quartal. Die Erlöse lagen mit 21 Milliarden Euro über den Erwartungen. 2022 lag der Umsatz bei 79 Milliarden Euro, bei einem Gewinn von 14 Milliarden Euro.

