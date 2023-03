Jahrelang lief die Bayer-Aktie schlecht. Aktivistische Investoren machten deshalb zuletzt Druck – und der CEO ging früher als erwartet. Nun raten Analysten zum Kauf.

Die Pharmasparte könnte in den nächsten Jahren unter Druck geraten, da einige Patente ablaufen. (Foto: dpa) Labor von Bayer Healthcare

Frankfurt Als Werner Baumann zum letzten Mal als Bayer-Vorstandschef Ende Februar die Jahreszahlen des Konzerns präsentierte, gab der Börsenkurs des Unternehmens vier Prozent nach. Grund dafür war eine schlechte Prognose fürs laufende Gesamtjahr.

Doch die Reaktion an den Börsen spiegelte auch das schwierige Verhältnis wider, das die Aktionäre des Pharma- und Agrarchemiekonzerns zuletzt zu Baumann hatten. Als einige Wochen zuvor bekannt geworden war, dass Baumann früher gehen würde als geplant, schoss die Aktie nach oben.

Am Montagnachmittag lag die Aktie in einem schwachen Marktumfeld bei etwa 56,50 Euro. Seit Anfang des Jahres ist das Papier des Leverkusener Pharmakonzerns um mehr als 17 Prozent gestiegen. Damit liegt es in den Top Fünf des Dax.

