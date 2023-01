Chart des Tages Anleger sind bei Alibaba skeptisch

Der Onlinehändler erlebt den größten Kurseinbruch seit drei Monaten. Zuvor waren die Titel aufgrund der gelockerten Covidrestriktionen in China gestiegen.

Der chinesische Online-Händler hat laut Daten des Finanzdienstes Refinitiv umgerechnet rund 27 Milliarden US-Dollar an Wert verloren. (Foto: Bloomberg) Alibaba

Frankfurt Die Aktie des chinesischen Onlinehändlers Alibaba hat am Montag und Dienstag insgesamt mehr als acht Prozent an Wert verloren. Der Börsenwert des Unternehmens verringerte sich dadurch laut Daten des Finanzdienstes Refinitiv um umgerechnet rund 27 Milliarden US-Dollar.

Der größte Kurseinbruch seit drei Monaten unterstreicht die Sorge der Anleger, dass die Erholung des chinesischen Konsums die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen könnte. Die Alibaba-Aktie war – befeuert von den gelockerten Covidrestriktionen in China – in diesem Monat in der Spitze um 37 Prozent gestiegen.

„Einige Anleger werden nach einem so steilen Anstieg vorsichtig und warten auf Daten zu einer grundlegenden Erholung, einschließlich Gewinn- und Geschäftsprognosen“, zitiert der Nachrichtendienst Bloomberg Banny Lam, Anlagestratege bei Ceb International. „Die Aktie wird in nächster Zeit volatil bleiben.“

