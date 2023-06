 Chart des Tages: Atoss Software verliert kräftig

Der Großinvestor General Atlantic beteiligt sich am Unternehmen, zahlt dafür aber wenig. Der Software-Spezialist ist der größte Verlierer in gleich zwei Indizes.

Die Investition von General Atlantic schlägt sich negativ auf den den Aktienkurs von Atoss nieder. (Foto: Atoss) Atoss stellt Personalplanungs-Software her

Frankfurt Der Einstieg des Technologie-Investors General Atlantic hat der Aktie von Atoss Software nicht gutgetan. Sie fiel am Donnerstag in der Spitze um mehr als zehn Prozent auf 191,20 Euro. Damit war sie der größte Verlierer im Kleinwerteindex SDax und im Technologieindex TecDax, in den sie erst im vergangenen Monat aufgestiegen war.

General Atlantic übernimmt 20 Prozent der Anteile des Spezialisten für Personalplanungs-Software. Diesen Anteil bekommt General Atlantic von Firmengründer Andreas Obereder, der dem Investor einen kräftigen Preisabschlag von 12,8 Prozent auf den Durchschnittskurs der Aktie seit September gewährt.

Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters lag der Kaufpreis damit bei 223 Millionen Euro oder 140 Euro je Aktie. Das belastete die Aktie. Strategisch verspricht sich Atoss von dem neuen Investor vor allem Unterstützung bei der Umstellung auf Cloud-Technologie und der Internationalisierung außerhalb des deutschen Sprachraums.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen