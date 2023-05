 Chart des Tages: BVB-Aktie verliert sämtliche Gewinne der vergangenen Woche

Der BVB scheiterte auf den letzten Metern im Meisterschaftsrennen. Der verspielte Meistertitel von Borussia Dortmund zeigt, wie riskant Investments in Fußballclubs sind.

Düsseldorf Fußballbundesligist Borussia Dortmund (BVB) hat am Wochenende die schon sicher geglaubte Meisterschaft verspielt. Während das Spiel gegen Mainz 2 zu 2 endete, zog Bayern München durch ein 2 zu 1 gegen Köln noch in der Tabelle vorbei.

Wie überraschend die elfte Münchener Meisterschaft in Serie kam, zeigt die Reaktion der Börse am Montag: Die BVB-Aktie stürzte um bis zu 31,5 Prozent ab. Die erwartete Meisterschaft war bereits im Verlauf der vergangenen Woche in den Aktienkurs eingepreist worden, als die Titel um mehr als 30 Prozent stiegen. Nun fiel der Kurs sogar unter den Stand zu Beginn dieser Rally.

Die Entwicklung der BVB-Papiere zeigt, wie unberechenbar Investitionen in Fußball-Aktien sind. Anders als bei herkömmlichen Unternehmen liegt der Fokus nicht auf der geschäftlichen, sondern der sportlichen Entwicklung – und diese ist schwierig zu kalkulieren.

