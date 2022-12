Chart des Tages Der „Puma“ bremst Rheinmetall – Aktie verliert deutlich

Seit Jahresanfang haben die Papiere des Rüstungskonzerns einen Kursaufschwung hingelegt. Doch die Reaktion der Regierung auf das Panzerdebakel drückt nun den Kurs.

Die Papiere des deutschen Rüstungskonzerns fielen am Montag deutlich. (Foto: dpa) Rheinmetall

Frankfurt Eine vorläufige Absage zur Beschaffung von weiteren „Puma“-Schützenpanzern setzt Rheinmetall zu. Die Papiere des deutschen Rüstungskonzerns fielen am Montag deutlich.

Der „Spiegel“ hatte am Wochenende berichtet, dass 18 Puma-Panzer, die im nächsten Jahr für die schnelle Eingreiftruppe der Nato vorgesehen sind, nicht funktionsfähig seien. Daraufhin erteilte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht eine vorläufige Kaufabsage an Rheinmetall und Co-Hersteller Krauss-Maffei Wegmann. Die Bundesregierung werde keine weiteren Puma-Panzer kaufen, bis das Fahrzeug sich als stabil erweise.

Dabei hatte der Düsseldorfer Rüstungskonzern seit Jahresanfang einen deutlichen, allerdings zwischenzeitlich unterbrochenen Kursaufschwung hingelegt. Die Kurssteigerungen waren vor allem durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst worden, der in Deutschland zur Ankündigung von hohen Investitionen in die Rüstung führte.

