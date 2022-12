Schützenpanzer Bundeswehr wird vorerst keine neuen Puma-Panzer bestellen

Nach der Pannenserie mit dem modernen Schützenpanzer Puma greift die Truppe auf bewährtes Altgerät zurück. Die Bundesregierung spricht von einem „herben Rückschlag“.

Das moderne Kampffahrzeug erwies sich mehrmals als Totalausfall auf dem Übungsplatz. (Foto: imago images/Sven Eckelkamp) Schützenpanzer Puma

Berlin Der Ausfall des Schützenpanzers Puma ist laut Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ein „herber Rückschlag“ für die Modernisierung der Streitkräfte und die Bündnisverpflichtungen Deutschlands. Ihre Aufgaben im Rahmen der sogenannten Nato-Speerspitze VJTF wird die Bundeswehr nun mit den fast 50 Jahre alten Schützenpanzern des Typs Marder bestreiten, wie ein Ministeriumssprecher am Montag sagte.

Weitere Puma-Schützenpanzer sollen zudem erst bestellt werden, wenn die schon eingesetzten Panzer erfolgreich nachgerüstet werden können. Bevor sich das Fahrzeug nicht als stabil erweise, werde es kein zweites Los geben, ließ Lamprecht am Montag mitteilen.

Eigentlich soll der Puma die Marder ablösen, von denen die ersten Exemplare in den 1970er-Jahren in Dienst gestellt wurden. Doch gab es von Anfang an Probleme mit dem Waffensystem, das seit 2015 schrittweise bei der Truppe eingeführt wird. So gelang es anfangs beispielsweise nicht, den Kontakt zu den Infanteristen zu halten, wenn diese den Panzer verlassen hatten.