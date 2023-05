Chart des Tages Frust über OP-Roboter drückt Siemens Healthineers ins Minus

Der Medizintechnikkonzern schreibt einen Teil des Kaufpreises für die Spezialfirma Corindus ab. Die Aktie war größter Verlierer im Dax.

Die Aktie fiel am Mittwoch zwischenzeitlich um mehr als sieben Prozent. (Foto: dpa) Siemens Healthineers

Frankfurt Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers gibt den Einsatz der Roboter in der Kardiologie auf. Grund ist, dass die Ärzte etwa bei Herzinfarkten damit kaum arbeiten, wie Vorstandschef Bernd Montag am Mittwoch einräumte. Ein Drittel des Preises, den die Siemens-Tochter für den Operationsroboter-Spezialisten Corindus ausgegeben hat – 329 Millionen Euro –, schreibt die Firma nun ab. Die Aktie fiel am Mittwoch zwischenzeitlich um mehr als sieben Prozent und war größte Verliererin im Dax.

