Fresenius-Medical-Care-HV Wie viel Dividende bringt die FMC-Aktie 2023?

Im Mai wird die Fresenius-Medical-Care-Hauptversammlung 2023 abgehalten. Wie hoch fällt die Dividende aus? Erfahren Sie hier alle Eckdaten zur FMC-HV 2023.

Wann ist die Hauptversammlung 2023 von Fresenius-Medical-Care?

Die diesjährige Hauptversammlung von Fresenius-Medical-Care findet am 16. Mai 2023 statt.

Wie hoch ist die Fresenius-Medical-Care-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 1,12 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vor.

Wie hoch war die Fresenius-Medical-Care-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 betrug 1,28 Euro je Aktie.

Wann zahlt Fresenius Medical Care die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Die Dividende würde demnach am 22. Mai 2023 ausgezahlt. Weitere Termine und Dividenden der Unternehmen im Dax, MDax und SDax finden Sie im Dividendenkalender.

Wann notiert die Fresenius-Medical-Care-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der FMC-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Fresenius-Medical-Care-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Dividende von Fresenius Medical Care zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, also am 16. Mai 2023, im Depot liegen.

Aktuelles zu FMC

Zuletzt verzeichnete Fresenius Medical Care (FMC) eine schwache Entwicklung. Zwar profitierte die Dialysetochter des Fresenius-Konzerns von einem starken Produktgeschäft in der Intensivmedizin sowie einem Rückgang des Personalmangels in den USA. Dennoch ging der Gewinn im Tagesgeschäft im vergangenen Jahr um ein Viertel zurück. Unterm Strich stand ein Gewinn von 86 Millionen Euro, 45 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bislang kontrolliert Fresenius seine größte Tochter über eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das soll sich bis zum Jahresende ändern. Dann soll FMC in eine normale Aktiengesellschaft umgewandelt werden. An einer Beteiligung von 32 Prozent will Fresenius-Chef Michael Sen aber vorerst festhalten.

Erstpublikation: 15.05.2023, 10:31 Uhr