Hannover-Rück-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Hannover-Rück-Aktie?

Die Hannover Rück hält ihre Hauptversammlung ab. Wir beantworten Ihnen alle wichtigen Fragen zur Hannover-Rück-HV 2023.

Wann ist die Hannover-Rück-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung wird am 3. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Dividende der Hannover-Rück 2023?

Vorstand und Aufsichtsrat der Hannover Rück wollen an die Aktionäre insgesamt sechs Euro je Aktie für das abgelaufene Jahr ausschütten. Die Gesamtdividende setzt sich aus einer Basisdividende von fünf Euro und einer Sonderdividende in Höhe von einem Euro zusammen.

Wie hoch war die Dividende der Hannover-Rück 2022?

Die Aktionäre der Hannover Rück haben für das Geschäftsjahr 2021 eine Basisdividende von 4,50 Euro pro Aktie sowie 1,25 Euro Sonderdividende erhalten.

Wann zahlt Hannover Rück die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 8. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle Termine der Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Hannover-Rück-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Hannover-Rück-Aktie.

Bis wann muss ich Hannover-Rück-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Hannover-Rück-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 3. Mai 2023, im Depot liegen.

Aktuelles zur Hannover-Rück

Der Dax-Konzern hält an seinem in den vergangenen Jahren etablierten Verfahren einer zweigeteilten Ausschüttung fest, indem auch 2023 pro Aktie sowohl eine Basis- als auch Sonderdividende von zusammengenommen sechs Euro ausgezahlt werden sollen. Anfang Februar hatte der drittgrößte Rückversicherer der Welt hinter Munich Re und Swiss Re einen Nettokonzerngewinn von 1,41 Milliarden Euro für das Vorjahr gemeldet. In diesem Jahr erwartet das Management einen Nettokonzerngewinn von 1,7 Milliarden Euro. Die Versicherer müssen dann erstmals nach dem neuen Bilanzierungsstandard IFRS 17 ihre Zahlen veröffentlichen. Die Hannover Rück rechnet dann mit einem Umsatzwachstum um mindestens fünf Prozent und einer Kapitalanlagerendite von mindestens 2,4 Prozent.

