Neuemissionen Birkenstock soll bei Börsengang acht Milliarden Dollar wert sein

Der Traditionsunternehmen aus Linz am Rhein will einem Bericht zufolge im September an die Börse gehen und strebt dabei eine Bewertung von acht Milliarden Dollar an.

Birkenstock war 2021 mehrheitlich an den Investor L Catterton und den Milliardär Bernard Arnault verkauft worden. (Foto: dpa) Birkenstock Frankfurt Der einer Investmentgesellschaft gehörende Schuhhersteller Birkenstock will der Agentur Bloomberg zufolge im September an die Börse gehen und strebt dabei eine Bewertung von acht Milliarden Dollar an. Zuvor war in Berichten von einem Börsengang in den USA in diesem oder dem nächsten Jahr und einer Bewertung von sechs Milliarden Dollar die Rede gewesen. Birkenstock war 2021 mehrheitlich an den Investor L Catterton und den Milliardär Bernard Arnault verkauft worden. Dabei soll das Traditions-Unternehmen aus Linz am Rhein mit rund vier Milliarden Euro bewertet worden sein. Hinter L Catterton steht unter anderem der französische Luxusgüterkonzern LVMH. Mehr: Diese zehn Fehler machen Anleger aus Sicht der Börsenpsychologen. Hinweis an die Redaktion >> rtr