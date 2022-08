Pinterest-Aktie Aktivistischer Investor steigt bei Pinterest ein – Aktie legt 15 Prozent zu

Anleger steigen bei der Fotoplattform Pinterest ein und setzen auf eine Erholung am Tech-Markt. Allerdings gibt es weiterhin Probleme, wie die aktuellen Quartalszahlen zeigen.

Die Aktie der Fotoplattform war eine der Gewinnerinnen der Coronazeit, stand zuletzt aber stark unter Druck. (Foto: Reuters) Pinterest an der New Yorker Börse

Düsseldorf Die Aktie der Onlineplattform Pinterest startet mit einem Kurssprung in den Handel an der Wall Street. Die Papiere stiegen am Dienstag in der ersten Handelsstunde um rund 15 Prozent auf knapp 23 Dollar, nachdem der aktivistische Investor Elliott am Vorabend bekannt gegeben hatte, nun größter Aktionär zu sein.

Pinterest sei ein „hochstrategisches Unternehmen mit erheblichem Wachstumspotenzial“, erklärten Elliott-Geschäftsführer Jesse Cohn und Senior-Portfoliomanager Marc Steinberg am Montagabend. Man sei so von der Wertschöpfungschance bei Pinterest überzeugt, dass man größter Investor des Unternehmens geworden sei.

Wie groß der Anteil genau ist, gab Elliott nicht bekannt. Die Zeitung „Wall Street Journal“ hatte Mitte Juli berichtet, es seien mehr als neun Prozent.

Pinterest-Aktie ist von breiter Korrektur an der Börse betroffen

